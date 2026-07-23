UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Levis

37e Académie de Musique de Chambre de Thury Levis

mardi 11 août 2026 · Levis

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Églises
Ville
89520 Levis
Département
Yonne
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Levis

37e Académie de Musique de Chambre de Thury

Églises Levis Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 20:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Chaque été, durant la première quinzaine du mois d’Août, c’est le rendez-vous d’une vingtaine de musiciens amateurs et professionnels autour d’un programme de musique de chambre. Une programmation d’une cinquantaine d’œuvres y est proposée et présentée dans les petites églises médiévales des communes de Forterre et Puisaye lors des 7 concerts rassemblant chaque année un bon millier de spectateurs.
– 1er août Treigny, concert d’ouverture par les professeurs 21h entrée 15 euros
– 3 août Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert-animation, à 19h, libre participation
– 5 août Lainsecq, à 19h, libre participation
– 7 août Sainte-Colombe-sur-Loing, à 19h, libre participation
– 9 août Étais-la-Sauvin, à 19h, libre participation
– 11 août Levis, à 19h, libre participation
– 13 août Thury, concert de clôture, à 21 h, participation libre
Tous ces concerts ont lieu dans les églises .   .

Églises Levis 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56 

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English : 37e Académie de Musique de Chambre de Thury

L’événement 37e Académie de Musique de Chambre de Thury Levis a été mis à jour le 2026-07-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !