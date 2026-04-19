37ème Fête des Beignets aux fleurs d’acacia & Vide-grenier Lion-en-Sullias
37ème Fête des Beignets aux fleurs d’acacia & Vide-grenier Lion-en-Sullias dimanche 31 mai 2026.
Lion-en-Sullias
37ème Fête des Beignets aux fleurs d’acacia & Vide-grenier
Lion-en-Sullias Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Belle idée de sortie en famille pour la fête des mères, le dimanche 31 mai.
Lion en fête vous invite à sa 37ème fête des beignets de fleurs d’acacias.
Belle idée de sortie en famille pour la fête des mères, le dimanche 31 mai.
Lion en fête vous invite à sa 37ème fête des beignets de fleurs d’acacias.
Vous pourrez donc y déguster les fameux beignets de fleurs d’acacia préparés en direct avec les fleurs d’acacias cueillis localement.
Au programme une journée non-stop avec vide grenier, exposants, artisanats, alimentaires et divers,
10h30 inauguration Défilé avec Société musicale de Sully, puis à 12h Animations musicales Twirling bâton de Gien, à partir de 14h le groupe Les mauvais garçons
Animations enfantines manège, jeux en bois
Vous trouverez sur place de la Restauration par Sologne Autruche, et vous pourrez vous désaltérer à la buvette
– Par le Comité des Fêtes de Lion-en-Sulias – .
Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 61 25 65 cdflion@gmail.com
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English :
A great idea for a family outing on Mother’s Day, Sunday May 31.
Lion en fête invites you to its 37th acacia flower doughnut festival.
L’événement 37ème Fête des Beignets aux fleurs d’acacia & Vide-grenier Lion-en-Sullias a été mis à jour le 2026-04-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE
À voir aussi à Lion-en-Sullias (Loiret)
- Théâtre Le fleuve ambulant Lion-en-Sullias 2 juillet 2026