Lion-en-Sullias

37ème Fête des Beignets aux fleurs d’acacia & Vide-grenier

Lion-en-Sullias Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Belle idée de sortie en famille pour la fête des mères, le dimanche 31 mai.

Lion en fête vous invite à sa 37ème fête des beignets de fleurs d’acacias.

Belle idée de sortie en famille pour la fête des mères, le dimanche 31 mai.

Lion en fête vous invite à sa 37ème fête des beignets de fleurs d’acacias.

Vous pourrez donc y déguster les fameux beignets de fleurs d’acacia préparés en direct avec les fleurs d’acacias cueillis localement.

Au programme une journée non-stop avec vide grenier, exposants, artisanats, alimentaires et divers,

10h30 inauguration Défilé avec Société musicale de Sully, puis à 12h Animations musicales Twirling bâton de Gien, à partir de 14h le groupe Les mauvais garçons

Animations enfantines manège, jeux en bois

Vous trouverez sur place de la Restauration par Sologne Autruche, et vous pourrez vous désaltérer à la buvette

– Par le Comité des Fêtes de Lion-en-Sulias – .

Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 61 25 65 cdflion@gmail.com

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English :

A great idea for a family outing on Mother’s Day, Sunday May 31.

Lion en fête invites you to its 37th acacia flower doughnut festival.

L’événement 37ème Fête des Beignets aux fleurs d’acacia & Vide-grenier Lion-en-Sullias a été mis à jour le 2026-04-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE