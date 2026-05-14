Lion-en-Sullias

Apéro Contes

10 Route de Sully Lion-en-Sullias Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Au menu du jour (le thème de cette année) Des contes tout sucre, tout miel, avec une pincée de miel !

L’association vous offre l’apéritif après les contes.

– par Trad’aMuse

– accompagné par Sylvie à la harpe – .

10 Route de Sully Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28 tradamuse45@gmail.com

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English :

L’événement Apéro Contes Lion-en-Sullias a été mis à jour le 2026-05-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE