Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Contes Lion-en-Sullias

Apéro Contes Lion-en-Sullias

Apéro Contes Lion-en-Sullias vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 10 Route de Sully

Ville : 45600 Lion-en-Sullias

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Lion-en-Sullias

Apéro Contes

10 Route de Sully Lion-en-Sullias Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Au menu du jour (le thème de cette année) Des contes tout sucre, tout miel, avec une pincée de miel !
L’association vous offre l’apéritif après les contes.

– par Trad’aMuse
– accompagné par Sylvie à la harpe –   .

10 Route de Sully Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28  tradamuse45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro Contes Lion-en-Sullias a été mis à jour le 2026-05-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE

À voir aussi à Lion-en-Sullias (Loiret)