Apéro Contes Lion-en-Sullias
Apéro Contes Lion-en-Sullias vendredi 5 juin 2026.
Lion-en-Sullias
Apéro Contes
10 Route de Sully Lion-en-Sullias Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Au menu du jour (le thème de cette année) Des contes tout sucre, tout miel, avec une pincée de miel !
L’association vous offre l’apéritif après les contes.
– par Trad’aMuse
– accompagné par Sylvie à la harpe – .
10 Route de Sully Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 06 30 28 tradamuse45@gmail.com
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English :
L’événement Apéro Contes Lion-en-Sullias a été mis à jour le 2026-05-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE