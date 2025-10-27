38ème salon champenois du véhicule de collection Parc des Expositions Reims

38ème salon champenois du véhicule de collection

Parc des Expositions Allée Thierry Sabine Reims Marne

Cette manifestation rassemble chaque année plus de 30 000 visiteurs venus de toute l’Europe, passionnés et amateurs de véhicule de collection.

Retrouvez sur place une bourse d’échanges de pièces détachées, de miniatures et de documentation de professionnels et particuliers, avec plus de 130 associations et des spécialistes dans tous les domaines au service des collectionneurs… .

English : 38ème salon champenois du véhicule de collection

