38ème Salon de Peinture de Kerlouan rue de l’Arvor Kerlouan

Kerlouan

38ème Salon de Peinture de Kerlouan

rue de l’Arvor Chapelle Sainte-Anne Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-25

Depuis 1987, avec seulement deux étés sans salon (1993 et 2020), l’association ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE organise son salon de peinture estival.

Ces 38 salons ont accueilli plus de 400 artistes, professionnels ou amateurs, certains de Kerlouan et du Pays Pagan, d’autres venant d’autres régions françaises, d’autres encore de pays européens.

Ce musée éphémère offre à ses visiteurs un moment de rêve ou de détente, permettant de découvrir 52 modes d’expressions très différents de la Bretagne.

51 artistes entourent Claire TROADEC, invitée d’honneur du Salon 2026 Artiste d’origine léonarde qui a passé ses 7 premières années en Afrique Très tôt le dessin s’impose comme un langage naturel. Pendant plus de vingt ans, elle illustre des motifs pour la céramique, puis elle poursuit son parcours comme coloriste et décoratrice, affinant son rapport à la couleur dans l’espace et dans la relation aux autres. En 2013, la peinture revient pleinement par le biais du collage. Après une période consacrée au pastel, elle choisit aujourd’hui la peinture à l’huile pour sa profondeur, sa lenteur, et la richesse de sa matière. Entre mémoire et sensation, ses peintures cherchent moins à nous décrire qu’à faire émerger une émotion. Le Finistère nord où elle séjourne une partie de l’année, nourrit profondément son travail. Elle y capte une forme de rudesse et de mélancolie, traduite par des palettes souvent sourdes, traversées de lumière. .

rue de l’Arvor Chapelle Sainte-Anne Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 80 36 12 16

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English :

L’événement 38ème Salon de Peinture de Kerlouan Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-29 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne