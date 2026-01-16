Initiation à la danse bretonne Salle Guilmoto Kerlouan

Initiation à la danse bretonne

Salle Guilmoto Bourg Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Initiation à la danse bretonne par deux moniteurs de danses au bourg de Kerlouan dans la salle polyvalente Guilmoto.

Organisé par l’Association Avel Deiz Ouvert à tous, débutants et confirmés. .

Salle Guilmoto Bourg Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 70 65 18 41

