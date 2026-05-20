Kerlouan

Ateliers photo à Meneham

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plongez au cœur du site emblématique de Meneham pour une série d’ateliers photo adaptés à tous les niveaux ! Que vous soyez débutant, désireux d’apprendre les bases de la composition, de l’exposition et de la lumière, ou pratiquant confirmé, souhaitant affiner votre regard créatif et explorer des techniques avancées, ces ateliers sont faits pour vous.

Encadrés par le photojournaliste Vincent Feuray membre de l’agence de photographie de presse Hans Lucas, vous explorerez des paysages marins, des architectures historiques et des ambiances lumineuses uniques pour capturer des images mémorables. Rejoignez-nous pour partager, apprendre et vous inspirer dans un lieu aussi photogénique qu’inspirant !

Chaque participant est invité à venir avec son propre appareil photo afin d’apprendre à maîtriser pleinement son matériel tout au long de l’atelier et par la suite.

Retrouvez le travail de Vincent Feuray https://hanslucas.com/vfeuray/photo

INFOS PRATIQUES

– Réservations sur meneham.bzh et auprès de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages (Kerlouan et Guissény en juillet août)

– Matériel à apporter appareil photo

– RDV devant l’accueil du site

– Durée 2h .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Ateliers photo à Meneham Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne