Kerlouan

Fête historique Gward an Aod

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Notre événement se veut une immersion en 1812 lorsque le corps de garde est occupé par les douaniers. S’appuyant sur les récits de contrebande de nos côtes nous invitons le public à découvrir l’habillement, l’artisanat et la navigation de cette époque.

La manifestation vient en soutient du projet de remise à l’eau de Leier-eusa, navire de cette période.

Une buvette, des crêpes et des sorties en mer nous permettent de rentabiliser l’événement qui fonctionne sur participation libre.

Des sorties en mer en canot historique sont possibles sur réservation via l’adresse mail: trobrioc@gmail.com ou 0607559150.

Le chantier du bateau et le terrain d’habitation seront habités de campements militaires et civil. Seront présents une teinturière, une potière et un forgeron ainsi que les charpentiers du bateau.

Un douanier occupera le corps de garde et des bateaux seront mouillés devant selon la météo. Enfin deux chevaux rejoignent la présentation des savoir faire de l’époque. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 07 55 91 50

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English :

L’événement Fête historique Gward an Aod Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne