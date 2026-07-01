Informations pratiques

Pithiviers-le-Vieil

38eme tournoi

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-25

Le Tennis Club de Pithiviers-le-Vieil organise son 38e tournoi annuel du 25 juillet au 9 août 2026 ! Ce rendez-vous incontournable de 3e catégorie rassemble les joueuses et joueurs de N.C. à 15/1. Une compétition estivale dynamique à ne pas manquer dans la région de Pithiviers !

Le Tennis Club de la Vallée anime l’été sportif à Pithiviers-le-Vieil ! Du 25 juillet au 9 août 2026, la 38e édition de son tournoi officiel de 3e catégorie accueille les compétiteurs de non-classés (N.C.) jusqu’à 15/1. Le programme propose des tableaux en simple dames, simple messieurs, des poules jusqu’à 30/3, ainsi qu’une catégorie dédiée aux hommes de plus de 35 ans. Une dotation globale de 800 € en prix et lots récompense les vainqueurs. Les matchs se déroulent en semaine après 18h et le week-end. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 20 juillet 2026 auprès du juge-arbitre Yves Ribeiro ou directement sur le site internet de la fédération. Rejoignez cet événement phare du Centre-Val de Loire pour vibrer au rythme de la petite balle jaune ! .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 25 12

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English :

The Pithiviers-le-Vieil Tennis Club is hosting its 38th annual tournament from July 25 to August 9, 2026! This must-attend Category 3 event brings together players rated N.C. 15/1. A dynamic summer competition not to be missed in the Pithiviers region!

L’événement 38eme tournoi Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND PITHIVERAIS