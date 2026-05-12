Bierné-les-Villages

39ème Foire-expo à Bierné-les-Villages

Bierné-les-Villages Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Une soirée gourmande et festive !

Foire Expo à Bierné-les-Villages le 27 et 28 juin 2026

Tous le week-end, des exposants, buvettes et restaurations, fête foraine.

Animations spectacle cabaret avec la compagnie Kahos, la Banda Morachago, Harmonie de Bierné-les-Villages

Samedi 27 Juin 2026 Moules-Frites suivi d’une soirée dansante (Orchestre Coverlive)

Dimanche 28 juin Expo, Animations et feu d’artifice

Tarif Entrée gratuite Moules Frites 18 € .

Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 73 23 08

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English :

A festive, gourmet evening!

L’événement 39ème Foire-expo à Bierné-les-Villages Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2026-05-12 par SUD MAYENNE