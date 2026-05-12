39ème Foire-expo à Bierné-les-Villages Bierné-les-Villages
39ème Foire-expo à Bierné-les-Villages Bierné-les-Villages samedi 27 juin 2026.
Bierné-les-Villages
39ème Foire-expo à Bierné-les-Villages
Bierné-les-Villages Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Une soirée gourmande et festive !
Foire Expo à Bierné-les-Villages le 27 et 28 juin 2026
Tous le week-end, des exposants, buvettes et restaurations, fête foraine.
Animations spectacle cabaret avec la compagnie Kahos, la Banda Morachago, Harmonie de Bierné-les-Villages
Samedi 27 Juin 2026 Moules-Frites suivi d’une soirée dansante (Orchestre Coverlive)
Dimanche 28 juin Expo, Animations et feu d’artifice
Tarif Entrée gratuite Moules Frites 18 € .
Bierné-les-Villages 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 73 23 08
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English :
A festive, gourmet evening!
L’événement 39ème Foire-expo à Bierné-les-Villages Bierné-les-Villages a été mis à jour le 2026-05-12 par SUD MAYENNE
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