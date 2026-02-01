STAGE D’ART PLASTIQUE AVEC KARINE FROMENTIN Site de La Marjolaine Moulay
Stages équitation découverte ou perfectionnement Le Roc au loup Andouillé Mayenne 2026-02-16 2026-02-16
ESCAPE GAME SECRET INTEGRAAL Place Juhel Mayenne Mayenne 2026-02-16 10:30:00 2026-02-16
12h dans la peau d'un humain préhistorique Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne 2026-04-20 15:00:00 2026-04-20
Lundi 16 février, 20h30 Le Vox Mayenne, 16 place Juhel, Mayenne En présence du réal ! - Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l'espoir brûlant d'une nouvelle ...
STAGE DESSIN Atelier Toutazimut 5 Place Cheverus Mayenne Mayenne 2026-02-18 09:00:00 2026-02-18
Stage tournage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d'Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17
Atelier décryptage d'images sur l'égalité filles-garçons Archives Départementales de la Mayenne 6 Place des Archives Laval Mayenne 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
Jeu de piste dans les Vergers de la Rouérie La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17
Atelier Comme un chevalier Rue Fouquet de La Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne 2026-02-26 10:30:00 2026-02-26
Goûter Rencontre Maison des Associations 1 Rue des Giroie Saint-Pierre-des-Nids Mayenne 2026-03-17 14:00:00 2026-03-17
Atelier famille Complètement enluminé ! Rue Fouquet de la Varenne Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19
Arts plastiques Rue du Fresne Centre social Douanier Rousseau Renazé Mayenne 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17
Traces et indices de présence Saint-Ouën-des-Toits Mayenne 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
MES VACANCES AU MUSEE ARCHEOLOGIQUE Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne 2026-02-24 14:30:00 2026-02-24
Atelier d'écriture au porte-plume 8 Impasse Haute Chiffolière Laval Mayenne 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Les anim'os préhistoriques Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne 2026-02-24 15:00:00 2026-02-24
Carnaval Centre social le Trait d'Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne 2026-02-17 15:30:00 2026-02-17
Mardi 17 février, 16h15 Le Vox Mayenne, 16 place Juhel, Mayenne Surprise jeune public - À l’occasion des 70 ans du mouvement Art et Essai, l’AFCAE décline l’opération afin d’en faire profiter toute la famille et a ainsi le plaisir de vous proposer une édition s...