Lundi 16 février, 20h30 Le Vox Mayenne, 16 place Juhel, Mayenne En présence du réal ! - Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l'espoir brûlant d'une nouvelle ...