BARBECUE DE LA DAVIERE Impasse de la Davière Mayenne

BARBECUE DE LA DAVIERE

Début : 2026-06-10 18:30:00

Pour les 20 ans du projet KAP, Le Kiosque, l’AMAV et Les Possibles vous invitent au barbecue de la Davière.

Le Barbecue de la Davière est un moment festif, ouvert à toutes et tous, organisé dans un esprit d’échange et de partage. Les professionnels du social et de la culture du territoire travaillent ensemble toute l’année pour rapprocher les publics au-delà des différences.

La saison culturelle est notamment un bon levier de rencontres, de création et liens entre plusieurs populations et acteurs de la Mayenne.

À l’image de cet état d’esprit, la soirée de la Davière rassemble et fédère autour d’un repas et d’une proposition artistique, pour un moment tout en simplicité et convivialité.

Evénement gratuit et ouvert à tous et toutes .

Impasse de la Davière Aire d’accueil des voyageurs Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

English :

To celebrate the 20th anniversary of the KAP project, Le Kiosque, AMAV and Les Possibles invite you to the Davière barbecue.

