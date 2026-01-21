Soirée Jeux Mayenne
Soirée Jeux Mayenne vendredi 13 février 2026.
Soirée Jeux
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-02-13 18:45:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-19
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour une soirée jeux
Allez, on joue ? Du jeu d’ambiance au jeu de plateau stratégique, il y en aura pour tout le monde ! .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an evening of games
L’événement Soirée Jeux Mayenne a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Mayenne Co