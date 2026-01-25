Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne

Conférence Université du Savoir Partagé

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 EUR

Date :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Université du Savoir Partagé

LE POP ART:

Enthousiasmant, épatant, divertissant mais aussi critique, le pop art est un des grands mouvements artistiques du XXème siècle.

Conférencier Brigitte MALINE, professeure d’histoire de l’art

5€ ou réduit 3€ .

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire usp53200@gmail.com

English :

Shared Knowledge University

