Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 12 mai 2026.
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-05-12 19:00:00
2026-05-12
Université du Savoir Partagé
LE POP ART:
Enthousiasmant, épatant, divertissant mais aussi critique, le pop art est un des grands mouvements artistiques du XXème siècle.
Conférencier Brigitte MALINE, professeure d’histoire de l’art
5€ ou réduit 3€ .
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire
English :
Shared Knowledge University
