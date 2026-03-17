Atelier Mug Story- Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier Mug Story- Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 21 avril 2026.
Atelier Mug Story- Le Bocal
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 45 – 45 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-01
Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.
Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.
Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.
La terre, les outils et la cuisson sont inclus dans les ateliers. Vos pièces sont récupérables 3 à 4 semaines après la séance.
21 avril Atelier Mug Story Durée 2h 45€/solo ou70€ duo parent/enfant_
Fabrication d’un mug personnalisé. .
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com
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English :
Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.
L’événement Atelier Mug Story- Le Bocal Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE