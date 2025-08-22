VOIE VERTE CHATEAU-GONTIER SEGRÉ Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
VOIE VERTE CHATEAU-GONTIER SEGRÉ 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Pays de la Loire
Durée : Distance : 22000.0 Tarif :
Profitez d’un air parfaitement pur, sur les 22km d’anciennes voies ferrées réaménagées en voies vertes.
English :
Enjoy the clean air on the 22km of former railway lines that have been converted into greenways.
Deutsch :
Genießen Sie die absolut saubere Luft auf den 22 km ehemaligen Bahntrassen, die zu grünen Wegen umgebaut wurden.
Italiano :
Godetevi l’aria pulita sui 22 km di ex linee ferroviarie convertite in percorsi verdi.
Español :
Disfrute del aire limpio en los 22 km de antiguas vías férreas convertidas en vías verdes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-23 par eSPRIT Pays de la Loire