Balade en petit train touristique Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Balade en petit train touristique

Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-05-22 11:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-29 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-06-01 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-19 2026-06-25

Montez à bord du petit train touristique le Castrogontérien, à la découverte de la ville.

Une évasion d’une heure dans la ville de Château-Gontier sur Mayenne au rythme du petit train Le Castrogontérien. Départ quai d’Alsace, visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du Monde … .

Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

English :

Climb aboard the Castrogontérien tourist train to discover the town.

