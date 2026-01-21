MARCHÉ D’ÉTÉ Cloître des Ursulines Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

MARCHÉ D’ÉTÉ Cloître des Ursulines

Cloître des Ursulines 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Rendez-vous le vendredi 7 août pour le traditionnel marché d’été dans le cloître des Ursulines.

De 17h à 21h, déambulez autour du Cloître à travers les stands d’artisans et producteurs locaux, suivi du Festival

Quel cirque ! Programmation à venir…

Tout public

Restauration sur place

Entrée libre

Informations tourisme@sud-mayenne.com 02 43 70 42 74 .

tourisme@sud-mayenne.com

English :

Join us on Friday August 7 for the traditional summer market in the Ursulines cloister.

