MARCHÉ D’ÉTÉ Cloître des Ursulines Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

MARCHÉ D'ÉTÉ Cloître des Ursulines
Château-Gontier-sur-Mayenne
vendredi 7 août 2026.
Cloître des Ursulines 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Rendez-vous le vendredi 7 août pour le traditionnel marché d’été dans le cloître des Ursulines.
De 17h à 21h, déambulez autour du Cloître à travers les stands d’artisans et producteurs locaux, suivi du Festival
Quel cirque ! Programmation à venir…
Tout public
Restauration sur place
Entrée libre
Informations tourisme@sud-mayenne.com 02 43 70 42 74 .
Cloître des Ursulines 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
English :
Join us on Friday August 7 for the traditional summer market in the Ursulines cloister.
