Festival Quel Cirque ! INFLUENCE Cie Les Invendus Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne
Festival Quel Cirque ! INFLUENCE Cie Les Invendus Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 21 juillet 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Festival Quel Cirque ! INFLUENCE Cie Les Invendus
Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21 21:45:00
Date(s) :
2026-07-21
Festival Quel Cirque
Festival Quel Cirque ! Mouvements jonglés
INFLUENCE Cie Les Invendus
Notre Langage, le mouvement jonglé se base sur le rapport du corps au jonglage et du jonglage au corps.
Celui-ci a une histoire, une émotion, un parcours, une sensation, lié à notre complicité, notre relation en perpétuelle
évolution. Nous recherchons, nous explorons, nous avançons dans ce périple où les corps parlent et se répondent.
Chorégraphié et dans le jeu, onirique, explosif et répété, le mouvement nous porte et nous engage physiquement
jusqu’à l’épuisement des corps… pour revenir à l’essentiel, au presque rien.
Le jonglage est notre exutoire, une expression, une connexion à ce qui nous fait exister, vibrer. Se sentir vivant et en lien
envers et contre tout. Au-delà de l’expression corporelle, c’est une relation humaine portée et influencée par l’autre
qui se joue dans l’espace. Un univers poétique, sensible et plein d’humanité.
Tout public, à partir de 5 ans Durée 45 min
En cas d’intempéries, repli halle Espace Saint-Fiacre .
Place André Counord Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 97
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Quel Cirque Festival
L’événement Festival Quel Cirque ! INFLUENCE Cie Les Invendus Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-25 par SUD MAYENNE
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