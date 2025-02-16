Festival international du Cyclotourisme Château-Gontier-sur-Mayenne
Festival international du Cyclotourisme Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 2 août 2026.
Festival international du Cyclotourisme
Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09
2026-08-02
87è semaine fédérale internationale du cyclotourisme !
Festive, conviviale, chaleureuse mais également touristique, gourmande, pleine de curiosités et de surprises… Cette prochaine édition ne manquera pas de vous surprendre ni de vous charmer.
Amis cyclotouristes, rendez-vous en 2026 pour partager des moments magiques et découvrir notre belle région si propice au cyclotourisme !
Programmation à découvrir prochainement… .
Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire
English :
87th Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme!
German :
87. internationale föderale Woche des Fahrradtourismus!
Italiano :
87a settimana federale internazionale del cicloturismo!
Espanol :
87ª semana federal internacional del cicloturismo
