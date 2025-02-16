Festival international du Cyclotourisme

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-09

87è semaine fédérale internationale du cyclotourisme !

Festive, conviviale, chaleureuse mais également touristique, gourmande, pleine de curiosités et de surprises… Cette prochaine édition ne manquera pas de vous surprendre ni de vous charmer.

Amis cyclotouristes, rendez-vous en 2026 pour partager des moments magiques et découvrir notre belle région si propice au cyclotourisme !

Programmation à découvrir prochainement… .

English :

87th Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme!

German :

87. internationale föderale Woche des Fahrradtourismus!

Italiano :

87a settimana federale internazionale del cicloturismo!

Espanol :

87ª semana federal internacional del cicloturismo

