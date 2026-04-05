Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 22 juillet 2026.

Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs

Quai d’Alsace Jardin Médiéval de la Source Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier propose des ateliers pour les enfants tout l’été !

Atelier du patrimoine La fabrique des fleurs

6-12 ans

Mercredi 22 juillet / mercredi 12 août

De 14h30 à 16h30

Rdv au jardin médiéval de la source

Tarif 5€ / Réservation au 02 43 70 42 74 .

Quai d’Alsace Jardin Médiéval de la Source Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

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English :

The Pays de Château-Gontier Heritage Department is offering workshops for children all summer long!

L’événement Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE