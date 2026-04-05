Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 22 juillet 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs
Quai d’Alsace Jardin Médiéval de la Source Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier propose des ateliers pour les enfants tout l’été !
Atelier du patrimoine La fabrique des fleurs
6-12 ans
Mercredi 22 juillet / mercredi 12 août
De 14h30 à 16h30
Rdv au jardin médiéval de la source
Tarif 5€ / Réservation au 02 43 70 42 74 .
Quai d’Alsace Jardin Médiéval de la Source Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com
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English :
The Pays de Château-Gontier Heritage Department is offering workshops for children all summer long!
L’événement Atelier du patrimoine 6-12 ans la Fabrique des Fleurs Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE
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