Jusqu’au moment où nous sauterons ensemble Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Jusqu’au moment où nous sauterons ensemble

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 33.5 – 33.5 – 33.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 21:20:00

Date(s) :

2026-04-29

Compagnie 2Minimum

danse | musique

mercredi 29 avril 2026 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 12 ans

durée 50 min + prélude d’écoute avant l’entrée en salle

placement numéroté

tarif B

Accompagnée par le compositeur Thierry Balasse, la chorégraphe Mélanie Perrier réunit cinq danseur·euses et explore la figure du saut comme geste relationnel et fédérateur.

Le saut porte à lui seul une pluralité d’imaginaires et toute une histoire de la danse. Seul, il est performant, à plusieurs, il devient un mode de relation. De l’impulsion au soutien collectif, une poétique de l’écoute grandit entre les interprètes que les vibrations d’un gong viennent accompagner ou contraindre. Jamais la danse n’avait été aussi communicative et source d’empathie, offrant à chaque spectateur.trice l’énergie nécessaire pour retrouver l’élan et le désir de bondir. Cette pièce permet de renouer avec ce que peut le théâtre être le lieu d’une mise en commun émancipatrice. Allez hop ! On fait le grand saut !

Travaillant la gradation, le phasage et le déphasage, la pièce de Mélanie Perrier fonctionne comme si la chose chorégraphiée n’était pas tant les corps soulevés mais bien plutôt le soulèvement de l’être, une vibration intérieure, invisible […]. Les danseurs sont les battants d’une cloche invisible, immense comme le monde dans lequel l’être résonne encore du saut de l’ange. Un Fauteuil pour l’Orchestre .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

