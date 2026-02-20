Atelier jumping Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier jumping

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28 20:00:00

2026-04-28

mené par Mélanie Perrier

Atelier Jumping

mardi 28 avril 2026 19h00

Théâtre des Ursulines, grand comble

à partir de 15 ans

durée 1h

entrée gratuite, sur réservation

Qu’est ce qui nous empêche de sauter ?

Mêlant atelier d’écriture et sauts, l’atelier permet de créer des conditions de rencontres joyeuses, où la mise en mouvement devient une victoire collective.

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

led by Mélanie Perrier

