Atelier jumping Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne mardi 28 avril 2026.
mené par Mélanie Perrier
à partir de 15 ans
durée 1h
entrée gratuite, sur réservation
Qu’est ce qui nous empêche de sauter ?
Mêlant atelier d’écriture et sauts, l’atelier permet de créer des conditions de rencontres joyeuses, où la mise en mouvement devient une victoire collective.
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .
Théâtre des Ursulines, grand comble 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
led by Mélanie Perrier
