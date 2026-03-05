Croisière touristique Le Duc des Chauvières Quai d’Alsace Château-Gontier-sur-Mayenne

Croisière touristique Le Duc des Chauvières

Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

2026-04-29 2026-06-26 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-13

Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières.

Découvrez la rivière Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée d’une heure et demie environ avec passage d’une écluse. Pensez à réserver !

Se présenter 15 minutes avant le départ. .

Quai d’Alsace Halte fluviale Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 78 74 60 21 contact@leducdeschauvieres.com

English :

Sightseeing cruise from Château-Gontier with the Compagnie Le Duc des Chauvières.

