Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-06-09 19:00:00
2026-06-09
Université du Savoir Partagé
LE SPORT, CE MÉDICAMENT
Le sport, ou plutôt une activité physique régulière est la meilleure réponse pour rester en bonne santé
Conférencier Jean Pierre BENOIT, professeur en pharmacie galénique à la faculté d’Angers.
5€ ou réduit 3€ .
Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire usp53200@gmail.com
English :
Shared Knowledge University
