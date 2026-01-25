Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne

Conférence Université du Savoir Partagé

Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo 4 Rue du Général Lemonnier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-06-09 19:00:00

Université du Savoir Partagé

LE SPORT, CE MÉDICAMENT

Le sport, ou plutôt une activité physique régulière est la meilleure réponse pour rester en bonne santé

Conférencier Jean Pierre BENOIT, professeur en pharmacie galénique à la faculté d’Angers.

5€ ou réduit 3€ .

