Château-Gontier-sur-Mayenne

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin d’Eric

16 Rue Jousselin Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel revient en 2026 !

Le weekend des 13 et 14, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.

Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.

Ouvert le samedi de 14h à 17h & le dimanche de 14h à 17h

Stationnement possible sur place Rue Alexandre Fournier

Ce petit jardin d’environ 650 m² est un ancien potager repris il y a 9 ans, organisé pour 1/3 en culture (fraises, framboises, courgettes, butternuts, tomates, betteraves, pommes de terre), le reste en jardin d’agrément. Vous y retrouverez des fruitiers, des fleurs au fil des saisons tulipes, hortensias, lauriers roses, rosiers, etc., des nichoirs à oiseaux pour les mésanges, un hôtel à insectes, quelques décors, un petit carré méditerranéen cimenté pour les succulentes et pour le côté pratique compost et même toilettes sèches.

En résumé on aime notre jardin de ville simple et c’est ce qui nous plaît. Espérant au travers du texte que vous trouverez l’inspiration et l’envie de le visiter. .

16 Rue Jousselin Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel event returns in 2026!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin d’Eric Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE