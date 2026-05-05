Nuit Européenne des Musées Musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

Nuit Européenne des Musées Musée d’Art et d’Histoire

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée d’Art et d’Histoire ouvre à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées et vous proposes plusieurs animations familles !

Réouverture du Musée le samedi 23 mai jusqu’au 20 septembre inclus

Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, des peintures et sculptures datées du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze.

Venez découvrir en avant-première l’exposition de l’artiste Béatrice Dacher à l’occasion de la 5e édition de la Biennale art contemporain Des œuvres dans la ville.

Des interrogations ? Des réactions ? Un médiateur est disponible dans les salles pour répondre à vos questions et échanger avec vous sur les œuvres présentées.

Ouvert, accès libre et gratuit, de 18h à 23h.

Animations familles proposées dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées

>Histoires du soir

C’est l’heure du conte ! En pyjama ou non, avec doudou, viens écouter des histoires étonnantes avant de te promener dans le musée pour découvrir les œuvres.

À 18h30 pour les 0-5 ans accompagnés d’un adulte (30min)

À 20h30 pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte (30min)

> Médiateurs ou imposteurs ?

Découvrez le musée avec nos médiateurs. Une visite guidée remplie de mensonges ! À vous de démêler le vrai du faux…

À 19h15 (45min)

>Ugetsu Venez découvrir en avant-première l’exposition de l’artiste Béatrice Dacher à l’occasion de la 5e édition de la Biennale art contemporain Des œuvres dans la ville.

Invitée à la Triennale d’art contemporain en 2009 au Japon, Béatrice Dacher s’est associée au dernier tisserand de la ville de Tokamachi. Venez assister à une projection vidéo sur un kimono.

À partir de 21h30 .

Musée d’Art et d’Histoire 2 Rue Jean Bourré Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée d’Art et d’Histoire opens its doors for the European Night of Museums, with a range of family activities!

L’événement Nuit Européenne des Musées Musée d’Art et d’Histoire Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-04-30 par SUD MAYENNE