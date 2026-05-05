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Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Cinéma le Palace

Adresse : 3 Place du Pilori

Ville : 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Département : Mayenne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 4 4 4

Château-Gontier-sur-Mayenne

Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Film d’animation dès 3 ans
Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure

de François Narboux 2026 France 45 min Animation Famille

À partir de 3 ans
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !   .

Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 17 29 

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English :

Animated film from age 3

L’événement Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE

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