Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne
Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 23 mai 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure
Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Film d’animation dès 3 ans
Edmond et Lucy La Forêt, c’est l’aventure
de François Narboux 2026 France 45 min Animation Famille
À partir de 3 ans
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt ! .
Cinéma le Palace 3 Place du Pilori Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 17 29
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English :
Animated film from age 3
L’événement Ciné-goûter Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par SUD MAYENNE
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