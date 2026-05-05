Atelier déco de jardin Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier déco de jardin Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 8 mai 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier déco de jardin Le Bocal
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 45 – 45 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 12:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.
Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.
Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.
Ven 8/5 10h00 12h30
45,00 €
Venez fabriquer vos décos de jardin (étiquettes de jardin, fleurs, oiseaux …).
45€ en solo. 70€ en duo parent/enfant .
LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com
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English :
Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.
L’événement Atelier déco de jardin Le Bocal Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-04-28 par SUD MAYENNE
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