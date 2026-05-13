Réouverture : un musée entre héritage et art, Musée d’art et d’histoire, Château-Gontier-sur-Mayenne

Réouverture : un musée entre héritage et art Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, des peintures et sculptures datées du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une étonnante collection de sculptures animalières en bronze.

Venez découvrir en avant-première l’exposition de l’artiste Béatrice Dacher à l’occasion de la 5e édition de la Biennale art contemporain – Des œuvres dans la ville.

Des interrogations ? Des réactions ? Un médiateur est disponible dans les salles pour répondre à vos questions et échanger avec vous sur les œuvres présentées.

La nuit européenne des musées

Samedi 23 mai 2026

De 18h à 23h

Entrée libre – Gratuit

Ouvert du 24 mai au 20 septembre 2024

Du mercredi au dimanche

De 14h à 18h

Entrée libre – Gratuit

2, rue Jean Bourré à Château-Gontier

Musée d’art et d’histoire 2 Rue Jean Bourré, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire 0243704274 https://patrimoine.chateaugontier.fr Les collections sont composées d’antiquités grecques et latines, de peintures françaises et hollandaises du XVIIe siècle, d’œuvres en lien avec l’histoire locale, de nombreux objets d’art, ainsi que d’une collection d’art contemporain, léguée par Pierre Logé en 1998. Le Musée expose également des œuvres déposées par l’État (musée du Louvre et Fond National d’Art Contemporain).

Le musée est installé dans l’Hôtel Fouquet, construit en 1618 par François Fouquet de la Bouchefollière, petit-cousin du célèbre surintendant de Louis XIV.

Dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, le musée présente une exceptionnelle collection de sculptures et céramiques antiques, des peintures et sculptures datées du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une …

©Pays de Château-Gontier