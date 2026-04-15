Rencontre technique : gestion des adventices dans les rotations (53), Plateforme expérimentale de Saint-Fort, Château-Gontier-sur-Mayenne (53), Château-Gontier-sur-Mayenne
Rencontre technique : gestion des adventices dans les rotations (53), Plateforme expérimentale de Saint-Fort, Château-Gontier-sur-Mayenne (53), Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 21 mai 2026.
Rencontre technique : gestion des adventices dans les rotations (53) Jeudi 21 mai, 14h00 Plateforme expérimentale de Saint-Fort, Château-Gontier-sur-Mayenne (53) Mayenne
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00
Présentation des résultats du projet DISCO
L’événement a pour objectif de vous présenter les résultats du projet DISCO (des systèmes de cultures pour l’élevage diversifiés et très peu consommateurs de produits phytosanitaires dans l’Ouest).
Plusieurs ateliers seront au programme de l’après-midi :
- 2 ateliers animés par l’INRAE (Stéphane CORDEAU et Guillaume ADEUX, chercheurs INRAE – UMR Agroécologie) : gestion des adventices, approche système, combinaison de leviers agronomique, etc.
- Leviers agronomiques et utilisation des produits phytosanitaires sur l’essai Système DISCO.
- Performances et résultats obtenus sur l’essai système DISCO : retours d’expérience et perspectives.
Programme détaillé à venir. Retenez la date !
Contact
Fabien GUERIN, Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Tél. 06 77 38 00 50 – Email : fabien.guerin@pl.chambagri.fr
Plateforme expérimentale de Saint-Fort, Château-Gontier-sur-Mayenne (53) La Beucheraie, Château-gontier Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Saint-Fort Mayenne Pays de la Loire [{« link »: « https://rd-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/projets/detail-du-projet/disco-1 »}, {« link »: « mailto:fabien.guerin@pl.chambagri.fr »}]
La Chambre d’agriculture Pays de la Loire et ses partenaires vous accueillent sur la plateforme expérimentale de Saint-Fort pour une rencontre autour de la gestion des adventices dans les rotations.
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