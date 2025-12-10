Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne
Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 11 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Rencontre avec l’autrice Mathilde Beaussault
Rencontre avec l’autrice Mathilde Beaussault et son roman La Colline , paru en 2026, aux Éditions du Seuil.
Grand prix de la littérature policière en 2025 avec son précédent roman Les Saules .
Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
En partenariat avec la librairie M’Lire Anjou.
Gratuit | RÉSERVATION CONSEILLÉE | Nombre de places limité .
Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr
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English :
Meeting with author Mathilde Beaussault
L’événement Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE
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