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Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 32 Avenue Carnot

Ville : 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Département : Mayenne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Château-Gontier-sur-Mayenne

Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Rencontre avec l’autrice Mathilde Beaussault
Rencontre avec l’autrice Mathilde Beaussault et son roman La Colline , paru en 2026, aux Éditions du Seuil.

Grand prix de la littérature policière en 2025 avec son précédent roman Les Saules .

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

En partenariat avec la librairie M’Lire Anjou.

Gratuit | RÉSERVATION CONSEILLÉE | Nombre de places limité   .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53  mediatheque@chateaugontier.fr

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English :

Meeting with author Mathilde Beaussault

L’événement Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE

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