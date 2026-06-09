La Chaliexpo Rue Hayer Château-Gontier-sur-Mayenne
La Chaliexpo Rue Hayer Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 10 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
La Chaliexpo
Rue Hayer Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-06-10
Dans le cadre du festival d’art de rue la Chalibaude, découvrez l’exposition photo la Chaliexpo !
Exposition photo
DU 10 JUIN AU 7 JUILLET
Jardin du Bout du Monde
Découvrez les photos de la Chalibaude 2025 sélectionnées par vos Chalivotes !
En partenariat avec le Kiosque à Images .
Rue Hayer Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Chalibaude street art festival, discover the Chaliexpo photo exhibition!
L’événement La Chaliexpo Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne)
- Conférence Université du Savoir Partagé Amphithéâtre du Lycée du Victor Hugo Château-Gontier-sur-Mayenne 9 juin 2026
- Rencontre-dédicace avec Mathilde Beaussault Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne 11 juin 2026
- Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin d’Eric Château-Gontier-sur-Mayenne 13 juin 2026
- Randonnée gourmande Azé Mairie Château-Gontier-sur-Mayenne 14 juin 2026
- Balade littéraire Des mots sous les arbres… Place Saint-Jean Château-Gontier-sur-Mayenne 20 juin 2026