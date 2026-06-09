Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Chaliexpo Rue Hayer Château-Gontier-sur-Mayenne

La Chaliexpo Rue Hayer Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Rue Hayer

Adresse : Jardin du Bout du Monde

Ville : 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Département : Mayenne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Château-Gontier-sur-Mayenne

La Chaliexpo

Rue Hayer Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-06-10

Dans le cadre du festival d’art de rue la Chalibaude, découvrez l’exposition photo la Chaliexpo !
Exposition photo
DU 10 JUIN AU 7 JUILLET
Jardin du Bout du Monde

Découvrez les photos de la Chalibaude 2025 sélectionnées par vos Chalivotes !

En partenariat avec le Kiosque à Images   .

Rue Hayer Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Chalibaude street art festival, discover the Chaliexpo photo exhibition!

L’événement La Chaliexpo Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE

À voir aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne)