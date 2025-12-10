Randonnée gourmande Azé Mairie Château-Gontier-sur-Mayenne
Randonnée gourmande Azé Mairie Château-Gontier-sur-Mayenne dimanche 14 juin 2026.
Château-Gontier-sur-Mayenne
Randonnée gourmande Azé
Mairie Azé Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Après-midi champêtre au Parc de la Mairie d’Azé
Randonnée gourmande à travers des paysages inédits que cache la commune d’Azé et ses environs !
Vous pourrez choisir entre 3 circuits
– 8 km à partir de 10h30
– 12 km à partir de 9h45
– 18 km à partir de 9h
Le départ et l’arrivée se feront au parc derrière la mairie d’Azé.
Le comité des fêtes d’Azé
Puis nous pourrons nous restaurer avec les bonnes galettes et crêpes de Manu (food truck).Après-midi champêtre animation musicale, concours de pétanques à partir de 14h (pensez à amener vos boules) et jeux divers au parc derrière la mairie d’Azé.
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! .
Mairie Azé Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 97 05 82 cdfaze53@gmail.com
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English :
Country afternoon in the Parc de la Mairie d’Azé
L’événement Randonnée gourmande Azé Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE
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