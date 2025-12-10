Balade littéraire Des mots sous les arbres… Place Saint-Jean Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne

Balade littéraire Des mots sous les arbres…

Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde, fontaine Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une balade littéraire dans les jardins de Château-Gontier, ça vous dit ?

Rendez-vous Samedi 20 juin à 15h, au Jardin du Bout du Monde.

Du Jardin du bout du monde jusqu’aux jardins familiaux, tout en longeant les bords de la Mayenne, traversez Château-Gontier en compagnie de vos bibliothécaires à la découverte des jardins de votre ville.

Cette balade sera ponctuée de lectures.

Point de départ de la balade Fontaine du Jardin du Bout du monde

Cet atelier est proposé dans le cadre du temps fort Destination Jardins . Retrouvez l’intégralité du programme de ce temps fort en cliquant ici. .

Place Saint-Jean Jardin du Bout du Monde, fontaine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr

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English :

How about a literary stroll through the gardens of Château-Gontier?

L’événement Balade littéraire Des mots sous les arbres… Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE