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Atelier fabriquer votre composteur en bois Village des Artisans Port-Brillet

Atelier fabriquer votre composteur en bois Village des Artisans Port-Brillet mardi 12 mai 2026.

Lieu : Village des Artisans

Adresse : Route de la Brulatte

Ville : 53410 Port-Brillet

Département : Mayenne

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Port-Brillet

Atelier fabriquer votre composteur en bois

Village des Artisans Route de la Brulatte Port-Brillet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Construisez avec l’aide d’une animatrice votre composteur en kit en bois recyclé. Échangez des conseils sur le compostage et balayez les idées reçues pour utiliser au mieux le compost, cette ressource naturelle.

Gratuit sur réservation https://enquetes.laval.fr/index.php/223229?lang=fr
Construisez avec l’aide d’une animatrice votre composteur en kit en bois recyclé. Échangez des conseils sur le compostage et balayez les idées reçues pour utiliser au mieux le compost, cette ressource naturelle.

Gratuit sur réservations https://enquetes.laval.fr/index.php/223229?lang=fr   .

Village des Artisans Route de la Brulatte Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05  romain.porcher@agglo-laval.fr

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English :

With the help of a facilitator, build your own recycled wood composter kit. Exchange tips on composting and get rid of preconceived ideas on how to make the best use of compost, this natural resource.

Free with reservation: https://enquetes.laval.fr/index.php/223229?lang=fr

L’événement Atelier fabriquer votre composteur en bois Port-Brillet a été mis à jour le 2026-04-27 par LAVAL TOURISME