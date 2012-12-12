Changé

Dérive Prélude des Nuits de la Mayenne Le Port Changé

Le Port Changé Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

La chèvrerie du Pin à Entrammes accueille la Compagnie Crescite dans le cadre des Nuits de la Mayenne !

Foodtruck et buvette de 20h à 22h.

Deux artistes partent à la rencontre des figures emblématiques de L’Odyssée, celles et ceux qu’Ulysse a blessés et laissés derrière lui dans son sillage héroïque. Entre mythes fondateurs et histoires intimes, Morgane Labbé et Claire Laurent ont écrit et composé des textes et musiques en écho aux chants traditionnels des rives de la Méditerranée. Contrebasse, accordéon, percussions, slam, chant convoquent la parole des peuples oubliés. Rhapsodie aux échos méditerranéens, Dérive propose une version contemporaine de ces récits mythologiques, une épopée qui parle d’exil, d’amour et de résilience.

Tarif unique 12€

Repli L’atelier des arts vivants Changé .

Le Port Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90

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English :

The chèvrerie du Pin in Entrammes welcomes Compagnie Crescite as part of the Nuits de la Mayenne!

L’événement Dérive Prélude des Nuits de la Mayenne Le Port Changé Changé a été mis à jour le 2026-04-27 par LAVAL TOURISME