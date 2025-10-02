Affabulations ! Les Dramaticules L’Atelier des arts vivants Changé

Affabulations ! Les Dramaticules

L’Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé Mayenne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 21:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Lorsqu’une répétition autour des Fables de La Fontaine déraille… Une satire insolente et joyeuse sur les affres de l’art dramatique.

Un metteur en scène et deux comédiens se présentent à nous ils proposent de réfléchir à la façon dont on peut interpréter Les Fables de La Fontaine aujourd’hui. Tandis que le public est invité à réagir, les égos sont bousculés et la répétition s’emballe… Où commence le jeu, où s’arrête la fiction ?

Improvisations, coups de théâtre, brouillage des frontières entre scène et réalité les Dramaticules ne s’interdisent rien pour faire basculer les fameuses fables vers un grand moment de théâtre hybride et jubilatoire. C’est aussi en creux une réflexion brillante sur les faux-semblants, la quête d’authenticité et nos propres attentes de spectateurs.

Tout public dès 12 ans .

L’Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42 saisonculturelle@change53.fr

English :

When a rehearsal of La Fontaine?s Fables goes off the rails? A cheeky, light-hearted satire on the trials and tribulations of the dramatic arts.

German :

Wenn eine Probe zu den Fabeln von La Fontaine entgleist? Eine freche und fröhliche Satire über die Tücken der Schauspielkunst.

Italiano :

Quando una prova delle Favole di La Fontaine va a rotoli? Una satira sfrontata e leggera sulle prove e le tribolazioni dell’arte drammatica.

Espanol :

Cuando un ensayo de las Fábulas de La Fontaine se sale de madre.. Una sátira descarada y desenfadada sobre las tribulaciones del arte dramático.

