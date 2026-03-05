Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez RICHARD GALLIANO TRIO Bannes

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez RICHARD GALLIANO TRIO

Début : 2026-05-12 20:30:00

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

Mardi 12 mai 2026 20h30

Plein tarif 28€ 16-26 ans 10€ -16 ans gratuit Pass sam./mar./sam. 52€

NewViaggio

Richard GALLIANO est le plus grand accordéoniste des dernières décennies, un artiste hors normes, un poète de l’instrument, dont l’impressionnante versatilité lui permet d’aborder avec la même aisance le tango argentin que Mozart, l’univers du jazz que Bach, Michel LEGRAND que Vivaldi.

Richard GALLIANO nous offre en 2025 la réédition de son album mythique Viaggio, initialement paru en 1993 chez Dreyfus Jazz. Un voyage musical intemporel, empreint de poésie et d’émotion, New Viaggio ou nouveau voyage ces mots résonnent comme un écho lointain, une invitation à remonter le temps, à s’immerger à nouveau dans l’atmosphère unique de cet album mythique. Qui n’a jamais rêvé de ce voyage temporel, de cette possibilité de revivre des instants précieux ? Avec la réédition de Viaggio, ce rêve devient réalité.

En redécouvrant les enregistrements des séances de studio, j’ai ressenti une émotion profonde, un mélange de joie et de nostalgie. La présence de Pierre MICHELOT et de Charles BELLONZI, ces musiciens d’exception qui nous ont quittés, est palpable. Pierre, le contrebassiste de Miles DAVIS (Ascenseur pour l’échafaud) et Charles, Lolo , le batteur de Nougaro (Tu verras) à la sensibilité fulgurante formaient une section rythmique d’une rare élégance. Enfin, last but not least Biréli LAGRÈNE, guitariste virtuose et ami de longue date, toujours parmi nous, apportant une magie sidérante à cet ensemble.

Grâce à la perspicacité de Rémi BOURCEREAU, ingénieur du son hors pair, nous avons retrouvé des versions inédites de mes compositions. Des prises alternatives, toutes différentes, qui témoignent du travail de création, de cette alchimie qui se produisit à l’époque en studio. C’est un véritable work in progress que nous vous proposons de (re)découvrir.

Je suis heureux de pouvoir partager avec vous cette nouvelle version de Viaggio, magnifiée par les découvertes récentes. Je suis également ravi de poursuivre ce voyage musical avec de nouveaux compagnons de route Adrien MOIGNARD à la guitare, Philippe AERTS à la contrebasse. Leur talent et leur sensibilité apportent une nouvelle dimension à ces compositions.

Je suis certain que Francis DREYFUS et Yves CHAMBERLAND, les producteurs défunts de cet album, auraient soutenu cette initiative. J’espère que vous, auditeurs, ressentirez le même enthousiasme que nous à l’écoute de cette renaissance du New Musette .

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

Terrain communal Bannes 53340 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

