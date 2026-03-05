Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez LE TARAF AL KASBAH Bannes

Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez LE TARAF AL KASBAH

Terrain communal Bannes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre du Festival Jazz de Meslay !

LE TARAF AL KASBAH

Dimanche 10 mai 2026 15h00

Bannes Terrain Communal

Claude RENON-LÉVY a sorti son album TROUPLE en Avril 2024. Il interprète, à la guitare et à la contrebasse, en solo, 15 de ses compositions sur cet opus. Très vite lui vient l’envie et le besoin de jouer ses compositions en live. Il invite alors, autour de sa contrebasse, Erwan BOURCIER à l’accordéon, Gor GRIGORYAN au violon, Etienne LAMAISON à la clarinette, Stéphane ROBIN à la guitare et Nicolas MARCHAND aux percussions. Ce collectif d’amis partagera l’aventure, travaillera et arrangera les œuvres. Ainsi est né LE TARAF AL KASBAH. Le répertoire tournera autour des compositions de Claude RENON-LÉVY inspiré par la musique orientale, et des compositions de Erwan BOURCIER plus influencé par la musique des Balkans. On y entendra aussi quelques reprises de musique traditionnelle de ces régions du globe.

LE TARAF AL KASBAH souhaite vivement se faire et vous faire plaisir autour de ces musiques festives.

Les concerts à Meslay-du-Maine se dérouleront à la salle socioculturelle,

Les premières parties seront assurées par les ateliers jazz des écoles de musique de la région,

Une bourse aux disques aura lieu le jeudi 14 mai de 14h00 à 18h00 dans le parc de la mairie de Meslay-du-Maine,

Tous nos concerts sont gratuits pour notre public âgé de 0 à 16 ans révolus (apporter un justificatif d’âge),

Notre public âgé de 16 à 26 ans révolus ont un tarif réduit à 13€ pour chaque concert payant (mardi 27/05, vendredi 30/05 et samedi 31/05 apporter un justificatif d’âge),

PASS 3 concerts pour le samedi 09/05, mardi 12/05 et samedi 16/05 Tarif 52 € permet l’obtention d’un tarif spécial pour les séances cinéma

En lien avec l’Association Quest Handi si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’un accueil ou d’un dispositif particulier, merci de prendre contact avec nous pour anticiper et aménager au mieux votre venue à secretariat@festivaljazz-meslay.com .

Terrain communal Bannes 53340 Mayenne Pays de la Loire secretariat@festivaljazz-meslay.com

English :

As part of the Meslay Jazz Festival!

