BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE Jardin Boréal Médiathèque Lassay-les-Châteaux

Lassay-les-Châteaux

BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE

Jardin Boréal Médiathèque 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Lassaiez-vous emporter par la pop groovy de Better than Fine !

Ce groupe de mayennais, composé de 4 musiciens, vous transporte entre rêve et danse avec ses sonorités planantes ou plus enjouées.

Pour se sentir mieux que bien , le groupe puise dans les influences de la pop, de la soul, du funk et du jazz, proposant des textes en français et en anglais.

Dans leurs compositions, la tendresse et la vulnérabilité sont des thèmes récurrents. Les musiciens se livrent avec liberté et créativité, offrant une expérience unique à leur public.

Tout public I Gratuit .

Jardin Boréal Médiathèque 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

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English :

Let yourself be swept away by the groovy pop of Better than Fine!

L’événement BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne