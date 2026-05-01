BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE Jardin Boréal Médiathèque Lassay-les-Châteaux
BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE Jardin Boréal Médiathèque Lassay-les-Châteaux vendredi 22 mai 2026.
Lassay-les-Châteaux
BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE
Jardin Boréal Médiathèque 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Lassaiez-vous emporter par la pop groovy de Better than Fine !
Ce groupe de mayennais, composé de 4 musiciens, vous transporte entre rêve et danse avec ses sonorités planantes ou plus enjouées.
Pour se sentir mieux que bien , le groupe puise dans les influences de la pop, de la soul, du funk et du jazz, proposant des textes en français et en anglais.
Dans leurs compositions, la tendresse et la vulnérabilité sont des thèmes récurrents. Les musiciens se livrent avec liberté et créativité, offrant une expérience unique à leur public.
Tout public I Gratuit .
Jardin Boréal Médiathèque 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be swept away by the groovy pop of Better than Fine!
L’événement BETTER THAN FINE CONCERT-RENCONTRE Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
À voir aussi à Lassay-les-Châteaux (Mayenne)
- Y’A D’LA JOIE ! Lassay-les-Châteaux 8 mai 2026
- LA VÉLO FOURCHETTE BOUCLE 4 Le Tertre Ramier Lassay-les-Châteaux 17 mai 2026
- LA VÉLO FOURCHETTE BOUCLE 3 La Romelière Chantrigné Lassay-les-Châteaux 17 mai 2026
- VISITE DECOUVERTE DE MELLERAY-LA-VALLEE Lassay-les-Châteaux 17 mai 2026
- HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux 23 mai 2026