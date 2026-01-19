HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux
Médiathèque Tournepage 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23
2026-05-23
La compagnie Patati et Patata vous présente Histoires Cousues .
Un décor textile pour rêver, une berceuse pour se rassurer et avec poésie chasser la peur du loup !
Théâtre d’objets poétiques chant
De 0 à 6 ans Sur réservation .
Médiathèque Tournepage 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
