HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux

HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA

Médiathèque Tournepage 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2026-05-23 10:30:00
2026-05-23

La compagnie Patati et Patata vous présente Histoires Cousues .
Un décor textile pour rêver, une berceuse pour se rassurer et avec poésie chasser la peur du loup !

Théâtre d’objets poétiques chant

De 0 à 6 ans Sur réservation   .

Médiathèque Tournepage 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 04 33  mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

English :

The Patati et Patata company presents Histoires Cousues .

