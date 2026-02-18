PIERRES, FEUILLES, PINCEAUX Lassay-les-Châteaux
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
2026-05-23
Promenade à Niort-la-Fontaine
Les reliefs boisés de Niort-la-Fontaine livrent de pittoresques paysages chers aux peintres impressionnistes. Mais saviez-vous que ce paysage a 330 millions d’années ? Qu’avant Pissaro, les hommes préhistoriques ont foulé ces sentiers ? Promenons-nous au cours du temps pour écouter les histoires des pierres qui sommeillent ici.
Promenade botanique, historique et géologique au creux des chemins.
5 km aller-retour.
Inscription auprès de L’Étinbulle au 07 68 23 47 57 .
