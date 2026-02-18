PIERRES, FEUILLES, PINCEAUX

Lassay-les-Châteaux

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

2026-05-23

Promenade à Niort-la-Fontaine

Les reliefs boisés de Niort-la-Fontaine livrent de pittoresques paysages chers aux peintres impressionnistes. Mais saviez-vous que ce paysage a 330 millions d’années ? Qu’avant Pissaro, les hommes préhistoriques ont foulé ces sentiers ? Promenons-nous au cours du temps pour écouter les histoires des pierres qui sommeillent ici.

Promenade botanique, historique et géologique au creux des chemins.

5 km aller-retour.

Inscription auprès de L’Étinbulle au 07 68 23 47 57 .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 23 47 57

English :

A walk in Niort-la-Fontaine

