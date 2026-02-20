VISITE DECOUVERTE DE MELLERAY-LA-VALLEE Lassay-les-Châteaux

VISITE DECOUVERTE DE MELLERAY-LA-VALLEE

devant l’église Saint-Aubin Lassay-les-Châteaux Mayenne

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

2026-05-17

En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez l’histoire et le patrimoine d’une commune du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, lors d’une visite-découverte.

Avant la Révolution, l’ancienne paroisse de Melleray était partagée entre Maine et Normandie. Accueillant au cours de l’Histoire plusieurs seigneuries, la commune pris son territoire actuel en annexant des terres autrefois ornaises. Venez découvrir le patrimoine de cette ancienne commune, faisant aujourd’hui partie de Lassay-les-Châteaux. .

devant l’église Saint-Aubin Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Accompanied by a guide, discover the history and heritage of a commune in the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne, during a discovery tour.

