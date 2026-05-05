AUDITION DE PIANO Auditorium du Grand Nord Mayenne

Mayenne

AUDITION DE PIANO

Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

RDV à l’auditorium du Grand Nord le vendredi 23 mai à 18h30.

Les élèves du Conservatoire vous donnent rendez-vous pour un concert de fin d’année réunissant tous les élèves de la classe.

Tout public I Gratuit .

Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

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English :

Meet at the Grand Nord auditorium on Friday May 23 at 6:30pm.

L’événement AUDITION DE PIANO Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne