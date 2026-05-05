AUDITION DE PIANO Auditorium du Grand Nord Mayenne
AUDITION DE PIANO Auditorium du Grand Nord Mayenne vendredi 22 mai 2026.
Mayenne
AUDITION DE PIANO
Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
RDV à l’auditorium du Grand Nord le vendredi 23 mai à 18h30.
Les élèves du Conservatoire vous donnent rendez-vous pour un concert de fin d’année réunissant tous les élèves de la classe.
Tout public I Gratuit .
Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
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English :
Meet at the Grand Nord auditorium on Friday May 23 at 6:30pm.
L’événement AUDITION DE PIANO Mayenne a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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