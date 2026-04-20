DEJEUNERS MEDIEVAUX SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA CASE AU PIXEL Place Juhel Mayenne
DEJEUNERS MEDIEVAUX SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA CASE AU PIXEL Place Juhel Mayenne mardi 5 mai 2026.
Mayenne
DEJEUNERS MEDIEVAUX SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA CASE AU PIXEL
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 12:15:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Plongez dans les coulisses du musée !
Découvrez en avant-première la scénographie de notre exposition temporaire De la case au pixel et explorez les spécificités du métier de scénographe et ses enjeux qui façonnent l’expérience des visiteurs.
Avec Alexandra Legros, scénographe à La Volumerie et Mathieu Grandet, directeur du musée.
Sur réservation possible jusqu’à une semaine avant la date .
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17
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English :
Take a behind-the-scenes look at the museum!
L’événement DEJEUNERS MEDIEVAUX SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA CASE AU PIXEL Mayenne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Mayenne Co
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