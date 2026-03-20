Exposition Au fil de l’eau

Maison Canoniale Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-21

Exposition de peinture dans la Maison Canoniale de Saint-Denis-d’Anjou

Exposition de peintures Au Fil de l’eau de Claude PROULT du 21 avril au 17 mai.

Exposition visible sur les horaires de l’office de tourisme

mardi, jeudi, vendredi et samedi 09h-12h 14h-17h

mercredi 14h-17h

dimanche 15h-17h30 .

Maison Canoniale Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 52 19

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English :

Painting exhibition at the Maison Canoniale in Saint-Denis-d’Anjou

L’événement Exposition Au fil de l’eau Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE