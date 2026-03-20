Exposition Au fil de l’eau Saint-Denis-d’Anjou
Exposition Au fil de l’eau Saint-Denis-d’Anjou mardi 21 avril 2026.
Exposition Au fil de l’eau
Maison Canoniale Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-21
Exposition de peinture dans la Maison Canoniale de Saint-Denis-d’Anjou
Exposition de peintures Au Fil de l’eau de Claude PROULT du 21 avril au 17 mai.
Exposition visible sur les horaires de l’office de tourisme
mardi, jeudi, vendredi et samedi 09h-12h 14h-17h
mercredi 14h-17h
dimanche 15h-17h30 .
Maison Canoniale Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 52 19
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English :
Painting exhibition at the Maison Canoniale in Saint-Denis-d’Anjou
L’événement Exposition Au fil de l’eau Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE