HISTOIRES COUSUES CIE PATATI ET PATATA Place de la mairie Saint-Fraimbault-de-Prières mercredi 6 mai 2026.
Place de la mairie Bibliothèque de St Fraimbault de Prières Saint-Fraimbault-de-Prières Mayenne
2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06
2026-05-06
La compagnie Patati et Patata vous présente Histoires Cousues .
Un décor textile pour rêver, une berceuse pour se rassurer et avec poésie chasser la peur du loup !
Théâtre d'objets poétiques chant
De 0 à 6 ans Sur réservation .
+33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
English :
The Patati et Patata company presents Histoires Cousues .
