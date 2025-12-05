Exposition Artistes amateurs d’Art Bo Gorron Gorron

Exposition Artistes amateurs d’Art Bo Gorron

Place de la Mairie Gorron Mayenne

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31 2026-01-03 2026-01-07 2026-01-10 2026-01-14 2026-01-17 2026-01-21 2026-01-24 2026-01-28 2026-01-31

Art Bo expose ses oeuvres

Les artistes amateurs de l’association Art Bo vous ouvrent les portes de leur univers créatif

Peinture Sculpture Cartonnage Pastel

Quilling Du papier roulé et assemblé pour créer de véritables dentelles en relief.

Rendez-vous dans l’ancien local Amaryllis, place de la Mairie.

Curieux, amateurs ou simples flâneurs poussez la porte et laissez-vous surprendre ! .

Place de la Mairie Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 93 79 27

English :

Art Bo exhibits its works

