Le Festid’AL Les Besnardières Gorron

Le Festid’AL

Les Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-12 03:30:00

2026-07-11

Les Amis d’AL Foncent reviennent encore plus fort avec le Festid’AL #17

Pour sa 17ᵉ édition, le Festid’AL plonge dans un univers fantastique, peuplé de créatures étonnantes et de paysages imaginaires.

Un monde où la nature se transforme, où l’étrange côtoie le merveilleux, pour une immersion totale hors du monde réel.

Restez aux aguets… le fantastique n’a pas encore livré tous ses secrets…

Merci @valentinechnl_studio pour la création ! .

Les Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire lesamisdalfoncent@gmail.com

English :

Les Amis d?AL Foncent return even stronger with Festid?AL #17

